Суд в Петербурге на два месяца закрыл ресторан, где массово отравились дети с Урала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге закрыл на 60 суток ресторан в помещении "Ладога-отеля", после приема пищи в котором массово отравились дети из Екатеринбурга, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Ладога-отель" за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности помещения ресторана ООО "Ладога-отель" <…> на срок 60 суток", - говорится в сообщении.

Согласно поступившим в суд материалам, после отравления детей в ресторане провели проверку, во время которой обнаружили, что там не поддерживалась чистота в производственных цехах, мука хранилась на полу без стеллажа, а также другие нарушения. Представители компании на суде частично согласились с вменяемыми им нарушениями, однако просили назначить наказание в виде штрафа.

В конце июля пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщила о случаях кишечной инфекции у организованной группы детей, которые следовали из Санкт-Петербурга в Екатеринбург на поезде. Последний раз они ели в ресторане отеля "Ладога" на проспекте Шаумяна, 26. С поезда в Кировской и Костромской областях сняли 10 детей, еще трое доехали до Екатеринбурга, откуда их доставили в детскую больницу.

Позже в свердловском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в анализах детей обнаружили сальмонеллу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после инцидента поручал областному Минздраву взять под контроль ситуацию и наладить взаимодействие с коллегами из других регионов.