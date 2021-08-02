Осужденная за мошенничество женщина продавала поддельные медсправки и ПЦР-тесты в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили два уголовных дела в отношении ранее осужденной к условному сроку за мошенничество женщины. Она подозревается в продаже поддельных медицинских справок и ПЦР-тестов, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"В отношении женщины отделом дознания УМВД России по Сургуту возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 25-летняя подозреваемую в феврале 2019 года Сургутский городской суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно за совершение мошенничества при получении социальных выплат. Не отбыв назначенное наказание, она разместила в интернете объявления о незаконном изготовлении различных медицинских справок и результатов ПЦР-тестов. "В момент сбыта за 2 тыс. рублей подложного документа, подтверждающего отсутствие COVID-19, с печатью одной из медицинских организаций города подозреваемая была задержана. В дальнейшем выяснилось, что данный документ в клинике не выдавался", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции также установили, что подозреваемая изготовила для продажи поддельное заключение о прохождении мужчиной периодического медицинского осмотра.