Под Красноярском автобус столкнулся с легковушкой

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса под Красноярском. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

На 12-м километре дороги Есаулово - Бархатово автомобиль Hyundai, по предварительным данным, при совершении обгона столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, который двигался в попутном направлении. "После этого автобус съехал в правый кювет и опрокинулся. По словам пассажиров, в автобусе находилось от 10 до 15 пассажиров, он ехал по маршруту Красноярск - Бархатово. В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинского помощью обратилось три пассажира и водитель автобуса", - сообщили в главке.

Предварительно установлено, что водитель иномарки находился за рулем с признаками опьянения.