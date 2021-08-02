В ряде регионов России могут возникнуть ЧС в результате нагонов воды на побережье

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Возникновение чрезвычайных ситуаций прогнозируется в Приморском и Камчатском краях, на юго-востоке Сахалина и в Хабаровском крае в результате нагонов воды на побережье. Об этом в понедельник сообщил исполняющий обязанности начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Владимир Мошков.

"В результате прогнозируемого сильного волнения моря с высотой волны до шести-семи метров и наложением приливных явлений прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нагонами на побережье Приморского и Камчатского краев, юго-востока Сахалинской области и в двух муниципальных образованиях Хабаровского края - Аяно-Майском и Охотском муниципальных районах" - сказал он.

Мошков уточнил, что по многолетним наблюдениям начиная с августа и в течение всей осени регистрируется наибольшая повторяемость нагонов и в Калининградской области.

В целях минимизации ущерба от нагона органам местного самоуправления совместно с заинтересованными органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионов рекомендуется проверить работоспособность систем экстренного оповещения населения в прибрежных зонах, организовать проведение берегоукрепительных и руслоочистительных работ.