В Москве фигурантка дела бизнесмена Бойко-Великого получила реальный срок за растрату

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии кассира банка "Кредит экспресс" Наталью Ципинову, которая является первой осужденной фигуранткой уголовного дела в отношении основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в многомиллионной растрате. Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, Ципинова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем ее дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в суде в особом порядке.

"Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летней жительницы столицы Натальи Ципиновой. Она осуждена за совершение 40 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой, в особо крупном и крупном размерах"). С учетом позиции государственного обвинителя Черемушкинской межрайонной прокуратуры Москвы суд приговорил Ципинову к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Ципинова была взята под стражу в зале суда сразу после оглашения судебного решения.

Как установил суд, Ципинова после назначения на должность начальника отдела кассовых операций коммерческого банка "Кредит экспресс" в 2013 году "вошла в состав организованной группы, созданной управляющей филиалом, уголовное дело в отношении которой рассматривается судом в отдельном производстве, для хищения денежных средств данного учреждения". "Во исполнение задуманного сообщники организовали оформление подложных договоров кредитования на бывших клиентов банка, а также на сотрудников юридических лиц, находившихся в их подчинении", - уточнили ТАСС в прокуратуре.

Кассир банка, согласно судебному решению, совершала хищения в период с 2013 по 2018 год, подписав фиктивные расходные кассовые ордера о выдаче денежных средств из кассы филиала кредитного учреждения. Похищенные деньги она передавала руководителю преступной группы Бойко-Великому. Всего членами преступной группы с участием Ципиновой из банка было похищено более 190,8 млн рублей.

Суд также удовлетворил гражданский иск банка в лице государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о взыскании с Ципиновой в счет возмещения материального ущерба более 172 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Другие фигуранты

Бойко-Великий и другие фигуранты были арестованы 20 июня 2019 года. Были заключены под стражу директор банка "Кредит экспресс" Алла Кабанова, ее сын Константин Кабанов, бывшая управляющая московского филиала банка Елена Чуева. Позднее в апелляционной инстанции Мосгорсуда мера пресечения Кабановой была изменена на домашний арест, а при очередном продлении ареста из СИЗО была освобождена Чуева. Проходящие по делу главный бухгалтер банка Мария Антонова и трое его сотрудников - Егор Пихтин, Наталья Ципинова и Анастасия Новотная - были помещены под домашний арест.

13 мая этого года Мосгорсуд смягчил меру пресечения Бойко-Великому, переведя его из СИЗО под домашний арест. Дело также рассматривает Черемушкинский суд.

Суть обвинений

СК РФ изначально предъявил Бойко-Великому обвинение в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Владимира Шеина в банке "Кредит экспресс". Согласно фабуле нового обвинения, которое было ужесточено до передачи дела в суд, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества и лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита.

Он поручал неустановленным лицам из числа сотрудников, работающих в его организации, заниматься сбором необходимых для формирования кредитных досье документов, а после оформления кредитов получать денежные средства в кассе банка либо у директора банка и передавать похищенные деньги ему, своевременно оплачивать проценты за обслуживание кредитов с целью сокрытия следов преступления и его выявления надзорными и контролирующими органами, а также Центробанком России, утверждает СК. Общий размер растраты при оформлении порядка 15 невозвратных кредитов составляет около 89 млн рублей, из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.

По данным СК, в 2013-2018 годах владелец 10% капитала банка Бойко-Великий и его соучастники похитили средства кредитной организации на общую сумму свыше 180 млн рублей и $929 тыс., всего был выявлен 31 факт растраты средств банка "Кредит экспресс". По словам защитников предпринимателя, вину по всем эпизодам растраты их подзащитный не признает и настаивает, что инкриминируемые ему деяния связаны с экономической деятельностью банковской организации.