Суд назначил семь лет колонии экс-начальнику полиции Сызрани за крупную взятку

САМАРА, 2 августа. /ТАСС/. Суд приговорил к семи годам лишения свободы, а также назначил штраф и запретил занимать определенные должности бывшему начальнику полиции Сызрани Андрею Гусарову за получение взяток на сумму 850 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации "Сызранское" Гусарову А. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Суд и следствие установили, что в феврале 2019 года Гусаров от лица МУ МВД заключил договор с компанией, по которому организация должна была перемещать и хранить на специальных стоянках транспорт, задержанный полицией. Компания-исполнитель должна была работать безвозмездно, а расходы возмещались за счет лица, у которого эвакуировали транспорт после привлечения к административной ответственности. Таким образом, доход общества с ограниченной ответственностью напрямую зависел от количества задержанных транспортных средств и лиц, привлеченных к административной ответственности сотрудниками МУ МВД, отметили в СК.

С сентября 2019 года по июнь 2020-го Гусаров получил в своем служебном кабинете через посредника взятку на сумму 850 тыс. рублей от требуемых 900 тыс. рублей за увеличение количества заявок на перемещение и хранение транспорта. Кроме того, на эти средства бывший начальник полиции Сызрани должен был заключить аналогичный договор с этой же организацией на новый срок, а также оказывать компании общую поддержку. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Суд назначил Гусарову семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф на сумму около 4,3 млн рублей и запрет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.