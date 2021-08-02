Сумма выплат пострадавшим от наводнения жителям и предприятиям в ФРГ превысила €200 млн

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Помощь пострадавшим гражданам и предприятиям от обрушившихся на запад ФРГ в середине июля наводнений уже превысила €200 млн. Об этом заявил в понедельник премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия, глава Христианско-демократического союза Армин Лашет.

"За эти дни выплачено около €215 миллионов в виде срочной помощи", - сказал он в эфире телеканала N-TV.

Власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц уже выплатили более €15 млн в качестве экстренной помощи жителям района Арвайлер, наиболее сильно пострадавшего от разрушительного наводнения. Об этом говорится в распространенном сообщении Государственного статистического управления германского региона, которое взяло на себя ответственность за выплату компенсаций.

По его информации, на данный момент одобрено около 7 500 заявок об оказании помощи. При этом уточняется, что процесс обработки заявлений все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что страховой убыток в связи с наводнением на западе ФРГ может превысить €5 млрд. В связи с этим в качестве срочной помощи для устранения последствий разгула стихии правительство страны планирует выделить €400 млн. Однако в настоящее время согласование документа продолжается. Власти также намерены привлечь к финансированию регионы страны.

Как объявил представитель полиции Кобленца, число жертв удара стихии в районе Арвайлер выросло до 138, 26 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

С 12 июля на протяжении нескольких дней на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180, пострадали более 750 человек.