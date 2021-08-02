После гибели рабочих на комбинате "Каменский" возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после гибели семи рабочих комбината "Каменский" в Ростовской области. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов")", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее источник сообщал ТАСС о проведении проверки следователями СК после ЧП на комбинате "Каменский", в результате которого семеро сотрудников получили ожоги.

По данным Минпромторга РФ, 29 июля на ФКП "Комбинат "Каменский" в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента ожоги получили семь человек. Как сообщал источник ТАСС, рабочие были госпитализированы с химическими ожогами. При этом у пострадавших было поражено 100% тела. Создана комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. В воскресенье власти подтвердили смерть четырех из семи пострадавших. По последним данным, умерли все семь пострадавших.