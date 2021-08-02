После гибели рабочих на комбинате "Каменский" возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после гибели семи рабочих комбината "Каменский" в Ростовской области. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
- Источник: все семеро пострадавших в результате ЧП на ростовском химкомбинате умерли
- В Ростовской области умер еще один пострадавший при пожаре на комбинате "Каменский"
- Минпромторг подтвердил гибель одного человека при пожаре на комбинате в Ростовской области
- Власти Ростовской области подтвердили смерть четырех работников после ЧП на заводе
"Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов")", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее источник сообщал ТАСС о проведении проверки следователями СК после ЧП на комбинате "Каменский", в результате которого семеро сотрудников получили ожоги.
По данным Минпромторга РФ, 29 июля на ФКП "Комбинат "Каменский" в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента ожоги получили семь человек. Как сообщал источник ТАСС, рабочие были госпитализированы с химическими ожогами. При этом у пострадавших было поражено 100% тела. Создана комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. В воскресенье власти подтвердили смерть четырех из семи пострадавших. По последним данным, умерли все семь пострадавших.