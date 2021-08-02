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В Брянской области из-за урагана от света отключили 21 населенный пункт

Сила ветра в регионе достигла 20 м/с

ТАСС, 2 августа. Более 20 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за урагана в Брянской области, говорится на сайте регионального главка МЧС РФ.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории области (осадки, гроза, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с) произошло нарушение электроснабжения в четырех муниципальных образованиях - Выгоничский, Навлинский, Почепский и Унечский районы. В зоне отключения находится 21 населенный пункт с населением около 1 200 человек", - говорится в сообщении.

Начаты работы по восстановлению электроснабжения. В целом к ликвидации последствий непогоды привлечены восемь аварийно-восстановительных бригад, 16 человек и восемь единиц техники. 

Непогода в понедельник затронула несколько населенных пунктов центральной России. Более всех пострадала Тверская область. Там из-за грозы с ураганным ветром до 25 м/с было повреждено 65 домов, оборваны линии электропередач, упали порядка 90 деревьев. Региональный МЧС РФ переведен в режим повышенной готовности, развернут межведомственный штаб. Был развернут пункт временного размещения, но население в нем пока не нуждается. Также открыта горячая линия по телефону: 8-4822-39-09-82.

Теги
РоссияБрянская область
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