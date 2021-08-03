Суд приговорил экс-директора автотранспортного предприятия в Кирове к колонии за взятки

КИРОВ, 3 августа. /ТАСС/. Суд в Кирове приговорил бывшего директора АО "Автотранспортное предприятие" к восьми с половиной годам колонии и штрафу в размере 7,5 млн рублей за получение взяток и коммерческих подкупов, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В Кирове вынесен приговор бывшему директору АО "Автотранспортное предприятие" за получение взяток и коммерческих подкупов. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 7,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 2013 по 2017 год Николай Дубровин, занимавший должность генерального директора АО "Автотранспортное предприятие", получил от депутата гордумы Дмитрия Никулина коммерческий подкуп в общей сумме более 1,7 млн рублей и взятку в размере 2,9 млн рублей. Средства были переданы за совершение действий в интересах Никулина, компании ООО "Электронный проездной" и МБУ "Центральная диспетчерская служба", связанных с заключением сделок о приобретении АО "АТП" у подкоторольных Дмитрию Никулину организаций товаров и услуг, том числе навигационного оборудования и различного программного обеспечения.

Также обвиняемый получил коммерческий подкуп от представителя коммерческих организаций Вадима Нелюбина в общей сумме 800 тыс. рублей и взятку в общей сумме 1,8 млн рублей за закупку дизельного топлива именно у подконтрольных Нелюбину организаций и заключение соглашений об увеличении стоимости топлива, приемку топлива без проведения проверок качества, что позволило поставить для АТП некачественное топливо, а также более дешевое печное вместо дизельного.