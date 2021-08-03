В Приморье выявили незаконный вывоз леса в Китай на 441 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники Уссурийской таможни, ФСБ и транспортной прокуратуры выявили схему незаконного вывоза в Китай лесоматериалов на общую сумму 441,2 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба Уссурийской таможни. Возбуждено три уголовных дела.

Следствие установило, что с января 2016 года по апрель 2017 года мужчина организовал группу людей - граждан РФ, создал "фирму-однодневку", используя которую экспортировал в Китай лесоматериалы. На таможне предприниматели заявляли недостоверные данные об экспортируемом товаре: представляли поддельные документы, подтверждающие законность происхождения лесопродукции, и разрешения по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В общей сложности по поддельным документам было вывезено 9 544,5 кубометра лесоматериалов стоимостью 441,2 миллиона рублей, говорится в сообщении.

Преступление выявили сотрудники таможни совместно с Приморской транспортной прокуратурой и УФСБ России по Приморскому краю. По фактам контрабанды лесоматериалов возбуждено три уголовных дела по части 3 статьи 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной преступной группой"). По этой статье предусмотрено лишение свободы сроком до 12 лет.