Самолет из Екатеринбурга в Симферополь совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург - Симферополь, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета (Кольцово) из-за неисправности. Проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре.

"3 августа в 05:54 (03:54 мск) командир воздушного судна авиакомпании "Норд Винд", выполняющего рейс по маршруту Симферополь - Екатеринбург, сообщил об отказе зеленой гидросистемы. Экипажем принято решение о посадке в аэропорту Кольцово с данной неисправностью. Посадка произведена благополучно", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на борту находились 148 пассажиров, из них 41 ребенок. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.