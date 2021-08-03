В Москве задержали монтера пути, пытавшегося убить своего коллегу

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следователи задержали монтера пути, пытавшегося ломом убить своего коллегу в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"2 августа подозреваемый на территории Московско-Курской дистанции пути в ходе конфликта со своим коллегой 1979 года рождения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес последнему множественные удары металлическим ломом, причинив ему травмы различной степени тяжести, в том числе в область расположения жизненно важных органов", - сообщила Марковская.

Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь и он остался жив. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, проведена проверка показаний на месте преступления, допрошен подозреваемый, назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.