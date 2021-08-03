Заседание суда по делу бывшего заммэра Ярославля перенесли из-за карантина в СИЗО

ТАСС, 3 августа. Красноперекопский районный суд Ярославля до 13 августа отложил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя мэра города Рината Бадаева, обвиняемого в получении взяток на сумму более 2,3 млн рублей, из-за карантина по коронавирусу в СИЗО-1. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Сегодня Красноперекопский районный суд Ярославля отложил судебное заседание по уголовному делу в отношении Рината Бадаева, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, на 13 августа 2021 года в 10:00 в связи с невозможностью судебного разбирательства в отсутствие подсудимого и его защитника. Подсудимый, находящийся по стражей, не был доставлен в суд из-за ограничительных мероприятий (карантина), введенных в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции", - сообщили в суде.

По данным следствия, в декабре 2019 года Бадаев получил от гендиректора коммерческой строительной организации 1,8 млн рублей за оказание содействия в заключении договора по выполнению проектных и изыскательских работ для нужд города. В январе 2020 года Бадаев получил от генерального директора другой коммерческой организации 530 тыс. рублей за аналогичную помощь.

Ранее Бадаев работал в администрации Переславля-Залесского, был заместителем мэра по вопросам градостроительства и архитектуры. К работе в мэрии Ярославля приступил в начале 2019 года.