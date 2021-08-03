Стена в виде айсберга обрушилась в музее "Титаника" в США

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. По меньшей мере три человека пострадали в результате обрушения стены, имитирующей айсберг, в музее "Титаника" в городе Пиджен-Фордж (штат Теннеси). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице музея в Facebook в понедельник.

"Наш "айсберг" разрушился, три человека пострадали и были отправлены в больницу. На данный момент мы не осведомлены о серьезности полученных ими травм. <...> Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал, а также с их семьями и друзьями", - приводятся в заявлении слова владельцев музея.

Сообщается, что на данный момент музей закрыт. Администрация приняла необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

"Титаник" был спущен на воду 31 мая 1911 года. Будучи пассажирским лайнером, он также являлся и почтовым судном, в задачу которого должна была входить доставка писем и бандеролей в США. Пароход отправился в свой первый и последний рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.