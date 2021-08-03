В Подмосковье обнаружили брошенную на улице двухлетнюю девочку

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Двухлетняя девочка с сумкой с ее вещами найдена на улице в Жуковском. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, родителей ребенка разыскивают.

"В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский поступило сообщение от местной жительницы 1992 года рождения о том, что у одного из домов на улице Молодежной найдена малолетняя девочка, на вид около двух лет. Рядом с ребенком обнаружена сумка с детскими вещами", - сообщили в полиции.

По данному факту проводится проверка. Ребенок помещен в педиатрическое отделение местной больницы, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские устанавливают родственников девочки.