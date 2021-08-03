Суд оштрафовал ФБК на 500 тыс. рублей за отсутствие маркировки "иноагент" на сайте

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) за отсутствие маркировки "иноагент" на интернет-сервисе фонда по поиску дел в ЕСПЧ. Об этом говорится в решении суда, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Признать НО "Фонд борьбы с коррупцией" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Производство некоммерческой организацией, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, материалов без указания на то, что эти материалы произведены организацией, выполняющей функции иностранного агента), и назначить административное наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 тысяч рублей", - сказано в документе.

В нем уточняется, что штраф должен быть уплачен в течение 60 дней после вступления решения в силу.

В решении также подчеркивается, что, как следует из материалов дела, ФБК опубликовал в интернете по адресу сервиса фонда по поиску дел в ЕСПЧ материалы без маркировки "иноагент". В постановлении суда говорится, что вина ФБК подтверждается скриншотами, актами видеофиксации, письмом Роспотребнадзора, выпиской из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица НО "Фонд борьбы с коррупцией" и иными доказательствами.

Осенью 2020 года Минюст признал ФБК иностранным агентом, 9 июня этого года Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал его экстремистской организацией.