Дело о служебном подлоге при выделении квартиры сироте возбудили в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о служебном подлоге при выделении квартиры сироте в поселке Новоозерное, в котором подозревают сотрудников администрации Евпатории. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту совершения служебного подлога должностными лицами администрации Евпатории, повлекшего существенное нарушение жилищных прав и законных интересов гражданки из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей (ч. 2 ст. 292 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2019 года должностные лица администрации города Евпатории внесли в заключение о проверке однокомнатных благоустроенных квартир, приобретаемых с целью формирования специализированного жилищного фонда для нужд граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ложные данные.

"Сведения касались того, что квартира, расположенная в доме по улице Героев Десантников поселка Новоозерное, соответствует условиям контракта. Это повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов девушки из числа детей-сирот, которой 20 февраля текущего года на основании договора найма жилого помещения администрацией города было передано данное жилое помещение ненадлежащего качества и не соответствующее необходимым требованиям", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что нарушения законодательства были выявлены в результате прокурорской проверки. "Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил территориальному следственному подразделению провести тщательное расследование уголовного дела, установить круг должностных лиц, ответственных за процедуру принятия и передачи жилого фонда, причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении незащищенной категории граждан, а также принять меры для восстановления нарушенных прав сироты", - говорится в пресс-релизе.