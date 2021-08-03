Пожар произошел в жилом доме в Коврове на площади 1,5 тыс. кв. метров

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Коврове во Владимирской области на площади 1,5 тыс. кв. метров, есть пострадавший. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре в квартире поступила в 13:44 мск. "По прибытии было установлено, что пожар произошел в квартире на четвертом этаже, огонь начал переходить на кровлю <...> Имеется пострадавший", - сказали в пресс-службе ведомства. Как пояснили ТАСС, он жив, ему оказывается медпомощь.

В МЧС добавили, что с целью тушения пожара и спасения людей сформировали три звена газодымозащитной службы. Всего к ликвидации пожара привлекли 13 единиц техники и 43 человека.

Впоследствии возгорание локализовали. "Локализация на площади 1 500 кв. метров в 14:54. На данный момент спасены 29 человек, из них пятеро детей", - сообщили в ведомстве.