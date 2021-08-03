В двух районах Приамурья из-за паводка началась эвакуация жителей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 августа. /ТАСС/. Спасатели приступили к эвакуации жителей сел Бурейского и Завитинского районов в Амурской области, которые подтопило из-за дождевого паводка. В Архаринском районе эвакуация начнется 4 августа, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В настоящее время в двух муниципальных образованиях - Завитинском и Бурейском районах - проведена эвакуация граждан, пострадавших в результате дождевого паводка, всего эвакуированы 16 человек, в том числе восемь детей, размещены в двух пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам главы Архаринского района Елены Манаевой, 4 августа развернут пункт временного размещения, куда эвакуируют жителей села Северное, в котором проживают более 170 человек. В реке Бурея у берегов этого села прибывает вода. В целом в Амурской области из-за дождей подтопило 38 жилых домов и 228 приусадебных участков.

С начала штормового предупреждения, которое объявили 30 июля, существенно увеличилось количество осадков по южным и юго-восточным районам области. Так, по данным синоптиков, в Бурейском районе за 2,5 дня количество осадков составило 140 мм, что является месячной нормой, 95 мм из них выпало в ночь со 2 на 3 августа.

По данным синоптиков, штормовое предупреждение о сильных дождях и ливнях продлили до 4 августа, при этом есть высокая вероятность продления еще на два дня - до 6 августа. "Сильные дожди и ливни категории опасного явления наиболее вероятны в центральных, южных и восточных районах региона. На остальной территории области до конца недели также сохраняется неустойчивая погода с дождями различной интенсивности", - сообщает пресс-служба.

Из-за паводков в Амурской области ввели режим ЧС межрегионального характера. Всего вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 2021 году в 6,3 млрд рублей.