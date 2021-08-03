В Красноярском крае в ДТП пострадали семь человек

КРАСНОЯРСК, 3 августа. /ТАСС/. В Красноярском крае в столкновении двух автомобилей погиб один человек, еще семеро пострадали. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительным данным, на 90-м км автодороги Ачинск - Ужур - Троицкое водитель ВАЗ-21093 при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21065. После этого машина съехала в кювет и загорелась.

"Водитель ВАЗ-21093 от полученных травм скончался на месте происшествия, а также пострадали четыре пассажира данного автомобиля. Водитель автомобиля ВАЗ-21065 вместе с двумя пассажирами госпитализированы", - сказано в сообщении.

В краевом Минздраве сообщили ТАСС, что в медицинские учреждения госпитализировали шесть человек. Трое в состоянии средней тяжести, трое - тяжелые. Среди пострадавших два несовершеннолетних.

На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции и инспекторы ДПС.