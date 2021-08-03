Автомобиль сбил двух детей на Дмитровском шоссе в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Автомобиль сбил двух несовершеннолетних пешеходов на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Дмитровском шоссе в районе д. 163 А автомобиль сбил двух пешеходов, детей. Предварительно есть пострадавшие. Движение не затруднено", - говорится в публикации.

В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщается, что в момент ДТП мужчина с двумя детьми переходил дорогу в неположенном месте. Пострадал один ребенок, восьмилетний мальчик. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Водитель не стал скрываться с места аварии. Начата проверка.

Как сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале, с места аварии детей вертолетом эвакуировали в специализированное лечебное учреждение. "На борту детей сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавших", - отмечается в сообщении.