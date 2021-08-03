Албания обратилась к ЕС за помощью в тушении пожаров

ЗАГРЕБ, 3 августа. /ТАСС/. Албанские спасательные бригады не справляются с тушением пожаров на территории страны, и в связи со сложной обстановкой власти балканской республики обратились за помощью к Евросоюзу. Об этом сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на главу Национального агентства гражданской защиты Албании Хаки Чако.

"Значительные силы местных специальных служб привлечены для борьбы с пожарами. Мы также связались с Координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации в Брюсселе. Ситуация во всем балканском регионе сейчас характеризуется как весьма опасная по причине обострения пожароопасной обстановки. Мы будем продолжать [борьбу с огнем] до тех пор, пока ситуация не нормализуется", - заявил глава ведомства.

Он отметил, что в некоторые регионы страны для ликвидации пожаров были направлены военнослужащие. "Благодаря проделанной работе и увеличению ресурсов мы надеемся держать ситуацию под контролем. Из-за сложной местности операция длится уже два дня. Мы однозначно намерены остановить продвижение огня", - подчеркнул Хаки Чако.

Сложности в тушении пожаров также испытывают и жители соседней Северной Македонии, где по приказу президента республики Стево Пендаровски в регионах с критической ситуацией к тушению привлечены военные вертолеты и военнослужащие. Премьер-министр республики Зоран Заев заявил, что при необходимости будут задействованы ресурсы соседних стран.