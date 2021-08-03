Экс-глава ульяновской фирмы получил срок за хищение 245 млн рублей у дольщиков

УЛЬЯНОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ульяновска во вторник приговорил бывшего руководителя компании к трем годам колонии общего режима за хищение 245 млн рублей у участников долевого строительства. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник прокуратурой региона.

"Сегодня Ленинский районный суд города Ульяновска вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). <…> Суд согласился с позицией прокуратуры и приговорил указанное лицо к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании ущерба.

Установлено, что осенью 2013 года учредитель и генеральный директор компании "Силен" организовал рекламную кампанию, предлагая гражданам приобрести квартиры и офисные помещения в возводимом фирмой 23-этажном доме по улице Кролюницкого в Ульяновске. При этом у организации не было разрешения на строительство.

Глава компании потратил на свои нужды значительную часть поступивших финансовых ресурсов. Это в период с ноября 2013 года по март 2020-го нанесло участникам долевого строительства жилья ущерб на сумму более 245 млн рублей.