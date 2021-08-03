ФПА России обратилась к Бастрыкину в связи с нападением на адвокатов в двух регионах

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Федеральная палата адвокатов России обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки в связи с нападением на двух адвокатов - в Хакасии и Еврейской автономной области. Об этом сообщается на сайте ФПА РФ.

"В письмах, направленных главе СК РФ, содержится просьба провести проверку и принять предусмотренные законом меры по фактам нападений на адвоката АП Республики Хакасия Олега Лыткина и адвоката АП Еврейской автономной области Александра Печерицу. В защиту адвокатов выступили региональные адвокатские палаты, которые обратились за поддержкой в ФПА РФ", - говорится в сообщении.

Ранее президент адвокатской палаты Хакасии Татьяна Нагрузова сообщила ФПА, что днем 30 июля на адвоката Олега Лыткина трое неизвестных в масках напали у входа в отделение Газпромбанка в Абакане. Потерпевшему нанесли повреждения, прокололи два колеса его автомобиля. По мнению адвоката, нападение связано с его профессиональной деятельностью. Обращения в связи с нападением были направлены министру внутренних дел Хакасии и и.о. руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, но личности нападавших пока не установлены.

От совета адвокатской палаты Еврейской автономной области в ФПА также поступило обращение в связи с нападением на Александра Печерицу 22 июля непосредственно при осуществлении им адвокатской деятельности. В палате считают, что инспектор ДПС применил к адвокату силу, когда тот пытался оказать юридическую помощь своему доверителю. Адвокат подал заявление в полицию.

"После поступления указанных сообщений из региональных палат ФПА РФ взяла обе ситуации на контроль и начала оказывать палатам методическую поддержку по вопросам, связанным с защитой прав адвокатов, подвергшихся нападению", - добавили в ФПА.