Житель Ингушетии подозревается в пособничестве членам НВФ

МАГАС, 3 августа. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в оказании пособничества членам незаконного вооруженного формирования, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя республики по факту оказания им пособничества участникам незаконного вооруженного формирования. В период с 2014 по 2015 год 36-летний житель региона перевозил на личной машине, а также обеспечивал продуктами питания находящихся в розыске за совершение ряда преступлений террористического характера участников НВФ, не предусмотренного федеральным законом и входящего в состав международной террористической организации "Имарат Кавказ (запрещена в России)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в рамках расследуемого уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 и частью 2 статьи 222 УК РФ, в отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу организовали проведение комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных обвиняемым преступлений.