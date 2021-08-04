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В ДТП в Приморье пострадали пять человек

Аварию спровоцировал водитель в состоянии алкогольного опьянения

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Пьяный водитель на трассе Хабаровск - Владивосток устроил ДТП, в котором травмы получили пять человек. Об этом сообщает в среду пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"53-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Cresta, двигаясь со стороны Владивостока в Хабаровск, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Voxy. В этот момент 21-летний водитель другой машины - Toyota Corolla - ехал позади, и, чтобы избежать столкновения, съехал с дороги. В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира минивэна, включая 16-летнего подростка. Также пострадал и водитель Toyota Cresta", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были госпитализированы. Уточняется, что стаж вождения водителя, спровоцировавшего ДТП, составляет 35 лет. При этом врачи установили у него состояние алкогольного опьянения.

По факту автоаварии проводится проверка.

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