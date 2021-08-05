Красноярец осужден на 12 лет за содействие международным террористам

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Жителя Красноярского края приговорили к 12 годам колонии строгого режима за содействие запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (КТВД). Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Первым Восточным окружным военным судом житель г. Красноярска признан виновным в совершении инкриминируемых деяний с назначением наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщили в ФСБ.

По данным пресс-службы, красноярец почти год переводил деньги пособникам терроризма, чтобы оказать финансовую помощь лицам, участвующим в боевых действиях в составе КТВД. Также склонял другого жителя города к выезду на территорию Сирии для вступления в ряды боевиков. В конце 2020 года он был задержан сотрудниками УФСБ в аэропорту Красноярска при попытке улететь за границу для участия в вооруженных столкновениях на стороне террористов.

В отношении него были возбуждены уголовные дела по ст. 205.3 ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности") и по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").