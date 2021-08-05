Дело возбудили в отношении жителя Иркутска за попытку контрабанды в Китай

БАРНАУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Пограничники в Алтайском крае задержали контрабандную партию около 6,5 тонны белого нефрита на сумму почти 400 млн рублей, которую пытался перевезти в Китай житель Иркутска. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

"Таможня совместно пограничниками предотвратили вывоз в Китай около 6,5 тонны нелегально добытого белого нефрита. Канал контрабандных поставок этого полудрагоценного камня через Казахстан ликвидирован. Грузовик с крупной партией нефрита был остановлен на пункте пропуска "Михайловка" при попытке пересечения границы. Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, предназначались для экспорта в Китай по подложным документам. Владелец груза, гражданин КНР, уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ожидал его прибытия из Казахстана авиатранспортом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что камни нелегально добыты на месторождениях Бурятии и Забайкальского края. Среднерыночная стоимость партии задержанного нефрита, по экспертным оценкам, составляет около 393 млн рублей. Для контрабанды нефрита из Бурятии был выбран более длинный и затратный маршрут через Казахстан. "Таким способом злоумышленники стремились затруднить российской стороне контроль над экспортными операциями, осуществляемыми с территории не имеющего отношения к происхождению нефрита государства - члена Евразийского экономического союза", - подчеркивается в сообщении.

В отношении перевозчика, жителя Иркутска, возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 226.1 УК РФ "Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов". По имеющимся у оперативников данным, к контрабанде причастна группа лиц из Иркутска, которая неоднократно занималась поставками нефрита в Китай.

Осенью 2019 года Сибирская оперативная таможня уже пресекала на российско-казахстанской границе вывоз двух партий нелегально добытого зеленого нефрита общим весом 20 тонн стоимостью 50 млн рублей.