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Суд вынесет приговор активисту ФБК Ляскину по делу о нарушении санитарных норм

Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить Николая Ляскина к двум годам ограничения свободы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы в пятницу огласит приговор активисту Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией) Николаю Ляскину по делу о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции в Москве в январе текущего года.

Оглашение приговора назначено на 10:00 мск, он будет зачитан без присутствия в зале суда слушателей и журналистов из-за мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить Ляскина к двум годам ограничения свободы. По версии гособвинения, он виновен в подстрекательстве к нарушению санитарных норм: призывал людей через соцсети выйти на несанкционированную акцию в Москве, создавая риск их заражения коронавирусом. Сам Ляскин это отрицает, считая себя невиновным.

Обвиняемым в нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве уже вынесено два приговора. Преображенский суд Москвы 3 августа осудил Любовь Соболь на 1,5 года ограничения свободы, она не должна покидать дом с 22:00 до 06:00, посещать митинги, выезжать за пределы своего муниципального образования. 2 августа к штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель. Помимо них, фигурантами дела стали брат Алексея Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, некоторые активисты ФБК.

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