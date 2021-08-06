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Лесные пожары в Греции

Власти Греции сообщили об активной помощи европейских стран в тушении лесных пожаров

За содействием в тушении пожаров Афины обратились в Европейский механизм гражданской защиты

АФИНЫ, 6 августа. /ТАСС/. Несколько государств Европы оказывают Греции помощь в борьбе с сильными пожарами, охватившими леса в центральной области Аттика, на острове Эвбея и полуострове Пелопоннес. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за вопросы гражданской защиты и координацию действий в кризисных ситуациях.

По его словам, за содействием в тушении пожаров Афины обратились в Европейский механизм гражданской защиты. Ряд государств уже оказал помощь или предоставит ее в ближайшие дни. "Так, с Кипра прибыли 40 пожарных, которые борются с огнем в Ано-Варибомби (область Аттика), два кипрских самолета задействованы на Крите, - сказал Хардалиас. - Ночью ожидаются 83 пожарных и два самолета из Франции, завтра прибудут два самолета из Швеции. Из Румынии завтра утром ожидаются 112 пожарных на 23 машинах, а из Швейцарии - три вертолета".

В Греции уже 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. В результате ежедневно по всей стране возникают десятки лесных пожаров.

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ГрецияЛесные пожары в Греции
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