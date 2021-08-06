Экс-главу Железнодорожного приговорили к девяти годам колонии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Суд приговорил к девяти годам колонии бывшего главу города Железнодорожный и Пушкинского района Евгения Жиркова за получение взятки недвижимостью на 81,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Вместе с Жирковым на скамье подсудимых находится акционер АО "Мосстроймеханизация-5" Обид Ясинов. "Приговором суда Жиркову и Ясинову назначено наказание в виде девяти и семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщили в СК.

Следствие и суд установили, что в 2014-2015 годах Жирков получил от Ясинова, являющегося застройщиком жилого микрорайона в Железнодорожном, два нежилых помещения площадью более 1 тыс. кв. м и две квартиры общей стоимостью 81,54 млн рублей. Недвижимость была передана за ранее принятые Жирковым в качестве главы муниципального образования решения в пользу АО "Мосстроймеханизация-5", реализовавшего проект по возведению жилого квартала. "Незаконная передача имущества с целью ее сокрытия была замаскирована под многочисленные финансово-хозяйственные операции и сделки между организациями, подконтрольными фигурантам. Посредником выступил подручный Жиркова Сергей Хвостов, являвшийся генеральным директором ООО "Брит", на которое впоследствии были оформлены права на объекты недвижимости", - пояснили в СК.

Хвостов умер до начала уголовного преследования, однако родственники настаивали на продолжении в отношении него расследования, после чего материалы были переданы в суд. Он также признан судом виновным, дело в отношении его прекращено.