Камнепад произошел на трассе "Байкал" в Иркутской области

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Камнепад произошел на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области ночью 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сегодня в ночное время на участке федеральной автодороги Р-258 "Байкал" между городами Слюдянка и Байкальск вблизи поселка Мангутай произошел обвал камней с горы. На участке протяженностью около 30 м горная порода сошла на одну из трех полос движения", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Южный Байкал" сообщила, что на участке трассы ввели реверсивное движение. Подрядная организация устраняет последствия обвала.

Федеральная трасса Р-258 "Байкал" протяженностью около 1,1 тыс. км проходит по территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, является продолжением на восток федеральной трассы Р-255 "Сибирь".