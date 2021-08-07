СМИ: напавший на пассажиров поезда в Токио пытался поджечь вагон

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Мужчина, напавший в пятницу на пассажиров поезда в Токио, также пытался устроить в вагоне пожар. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

По его данным, 36-летний мужчина разлил в вагоне поезда подсолнечное масло и попытался его поджечь. Позднее во время задержания при нем были найдены бутылка из-под масла и зажигалка. На допросе мужчина объяснил свой поступок желанием убивать. По словам задержанного, он выбрал поезд в расчете на то, что при нападении в замкнутом пространстве будет больше жертв.

Инцидент произошел в пятницу вечером в составе, который следовал по железнодорожной ветке в районе Сэтагая. Пострадали 10 человек, одни получили ножевые ранения, другие - ушибы при попытке спастись бегством от нападавшего. Злоумышленник был задержан в одном из круглосуточных магазинов примерно через час после того, как скрылся с места преступления. Нападавший явился добровольно, сознавшись в содеянном работнику магазина, который вызвал полицию. Органы правопорядка продолжают расследование обстоятельств случившегося, задержанному вменяется в вину попытка убийства.