Уровень реки Амур у Хабаровска достиг отметки неблагоприятного явления

ТАСС, 7 августа. Уровень реки Амур у Хабаровска за сутки повысился на четыре см и достиг отметки неблагоприятного явления, сообщается в субботу на сайте Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

"Уровни воды на реках края по состоянию на 08:00 (01:00 мск) 7 августа: река Амур - город Хабаровск - 450 см (+ четыре см за сутки)", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, отметка неблагоприятного явления составляет 450 см, опасного - 600 см. По данным управления, в течение ближайших суток существенного изменения уровня воды не ожидается.

У Комсомольска-на-Амуре подъем уровня воды на Амуре составил 15 см и достиг 429 см при отметке неблагоприятного явления 450 см, опасного - 650 см. "На реке Бурея в Верхнебуреинском районе пик паводка прошел 5 августа с максимальной отметкой 976 см. В дальнейшем специалисты прогнозируют спад уровня воды. По состоянию на утро 7 августа у села Усть-Умальта уровень составил 642 см, спад на 33 см. У села Усть-Ниман - 820 см, спад на 59 см за сутки (неблагоприятное явление - 850; опасное - 1100). Подтопленных территорий нет", - сказали в управлении.

В Хабаровском районе подтопленным остается один земельный участок в населенном пункте Корсаково-2. Также вода вышла на дорожное полотно на одном участке внутрипоселковой дороги в поселке Гайтер Комсомольского района.

Как сообщил накануне глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании у президента России Владимира Путина, 19-20 августа волна наводнения дойдет до Хабаровского края, где уровень может превысить критический на 1,5 м. Всего на территории трех субъектов - Амурской, Еврейской областей и Хабаровского края - может подтопить свыше 4 тыс. жилых домов и более 7 тыс. приусадебных участков.