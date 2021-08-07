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Самолеты Минобороны задействовали в Мордовии в тушении лесного пожара

За сутки Ил-76 совершили шесть вылетов и сбросили более 252 тонн воды

МОСКВА, 7 августа . /ТАСС/. Самолеты Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Минобороны РФ принимают участие в тушении лесного пожара в Мордовии. Об этом сообщили в субботу в военном ведомстве.

"За сутки самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации выполнили шесть вылетов, сбросив более 252 тонны воды для тушения пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника, - отметили в Минобороны. После выполнения полетов самолеты приземлились на аэродроме в Ульяновской области для заправки системы пожаротушения водой и подготовки к повторным вылетам.

Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара, оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2, емкостью 42 тонны, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

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