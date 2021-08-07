СК начал проверку случая нанесения травмы ребенку с инвалидностью в Самарской области

САМАРА, 7 августа. /ТАСС/. Следователи Самарской области организовали проверку по факту травмирования ребенка, предположительно, матерью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области.

"4 августа 2021 года в одно из медицинских учреждений Самарской области доставлен ребенок с инвалидностью, 2011 года рождения, с проникающим ножевым ранением правого глаза. По предварительной информации, телесные повреждения ребенку причинены его матерью во дворе дома по месту жительства. СУ СК РФ по Самарской области по данному факту проводится проверка", - рассказали в пресс-службе.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК РФ доложить об обстоятельствах происшествия.

Прокуратура Самарской области также начала проверку после ЧП, которое произошло в Сызранском районе. "Выясняются обстоятельства, предшествующие произошедшему. Проверкой охвачена работа органов профилактики. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что семья не состояла на учете, соседи характеризуют ее положительно. "Семья официально не зарегистрирована, у них пятеро детей, из которых один ребенок общий. [Пострадавший] мальчик - сын матери, он инвалид по глухонемоте", - рассказал источник агентства.

ЧП произошло, когда мать во дворе дома рубила кабачок на корм животным. Дети в это время бегали во дворе. Женщина замахнулась и попала ножом ребенку в глаз. После этого семья сразу обратилась за помощью медиков.