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Лесные пожары в России

Число задымленных населенных пунктов Красноярского края превысило 1,2 тыс.

В Красноярске на трое суток объявили режим неблагоприятных метеоусловий

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Количество населенных пунктов в Красноярском крае, которых достиг дым от лесных пожаров, превысило 1,2 тыс. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На утро субботы 392 населенных пунктов края были в зоне задымления от лесных пожаров в Якутии. В Красноярске объявлен на трое суток режим неблагоприятных метеоусловий.

"По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов, задымление зафиксировано в 1 257 населенных пунктах в 45 муниципальных образованиях Красноярского края", - сообщили в МЧС.

В пятницу задымление было зафиксировано в 87 населенных пунктах региона из-за пожаров в Якутии, которая является одним из самых пожароопасных субъектов РФ.

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский край
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