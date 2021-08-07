Сотрудника вагона-ресторана, где ели госпитализированные на Кубани дети, отстранили

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудник вагона-ресторана, в котором ели госпитализированные с подозрением на кишечную инфекцию дети, отстранен от работы. Он отказался сдать анализы. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии взяли анализы у трех из четырех сотрудников вагона-ресторана. Один из кухонных рабочих отказался от сдачи анализов. Решением Роспотребнадзора он отстранен от работы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов, дезинфицирующих средств. По данным источника, накануне вечером дети ели рис, курятину и салат в вагоне-ресторане.

Ранее с поезда Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции госпитализировали 19 детей и двоих сопровождающих, которые ехали из Карелии. Дети находятся в больницах в состоянии легкой и средней степени тяжести. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку.