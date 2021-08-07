Режим ЧС объявили в Сарове из-за крупного лесного пожара

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Глава Сарова Алексей Сафонов подписал постановление о введение в городе режима ЧС из-за крупного лесного пожара, который произошел в заповеднике в Мордовии и распространился на территорию Нижегородской области. Об этом Сафонов написал в субботу на своей странице в Instagram.

"Огонь распространился на территорию Нижегородской области. В связи с этим подписал постановление о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации", - написал Сафонов.

По его словам, этот шаг необходим, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы городского, регионального и федерального уровня для ликвидации пожара. "Сейчас на территории работают личные составы МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и ядерного центра. Задействован подвижный пункт управления губернатора, пожарные расчеты Арзамаса, Дивеево, Вознесенска, Выксы, Навашино", - добавил глава города.

В группе Российского федерального ядерного центра, располагающегося в Сарове, сказано, что оперативная подача воды на гидранты для тушения пожара идет из собственных скважин, также имеются пожарные резервуары. По распоряжению директора ядерного центра Валентина Костюкова все оперативные бригады обеспечены питанием, масками и перчатками. На месте круглосуточно дежурит медицинская бригада.

Пожар в мордовском заповеднике им. П. Г. Смидовича возник 3 августа из-за грозового разряда, от которого загорелась сухая трава и валежник. В районе введен режим чрезвычайной ситуации, площадь активного горения составляет 13 га.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Площадь заповедника превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.