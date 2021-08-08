ТАСС, 8 августа. Лесной пожар на территории Мордовского заповедника не угрожает безопасности ЗАТО Саров, говорится в сообщении официальной группы ядерного центра, размещенном в воскресенье "ВКонтакте".

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"Сегодня к ликвидации возгорания присоединились 300 работников ядерного центра, дополнительные силы Саровской дивизии, аварийно-спасательный отряд из Ульяновска с техникой. Горение торфяников на территории Мордовского заповедника не угрожает безопасности ЗАТО Саров", - отмечается в сообщении.

В Сарове накануне был введен режим ЧС. При этом контрольно-пропускные пункты ЗАТО продолжат работать в штатном режиме, железнодорожное сообщение с Москвой также не будет приостановлено. Единственным ограничением станет запрет на посещение потенциально опасных зон для жителей города и проезда транспортных средств.

Ранее в ГУ МЧС по Мордовии сообщили, что группировку сил по борьбе с крупным пожаром в заповеднике в Мордовии увеличили почти до 900 человек, привлечена авиация и два пожарных поезда. Как рассказал ТАСС глава Темниковского района Мордовии Сергей Кизим, площадь, пройденная огнем, составила 3 тыс. га. По данным врио главы Мордовии Артема Здунова, активно горит лес на площади 15 га.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.