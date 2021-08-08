На острове Закинф в Греции разбился пожарный самолет Petzetel

АФИНЫ, 8 августа. /ТАСС/. Пожарный самолет Petzetel потерпел крушение в воскресенье во время тушения пожара на острове Закинф в Ионическом море. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

По сообщению пожарной службы, причины крушения расследуются. Пилот самолета жив, его состояние хорошее. Его увезли с места аварии пожарные.

Самолет летел в паре с еще одним пожарным самолетом такого же типа, чтобы принять участие в тушении небольшого пожара в районе Лагоподо-Махерадо. В борьбе с этим возгоранием задействованы 24 пожарных на семи пожарных машинах.

В свою очередь греческий телеканал ERT1 сообщает, что пожарный самолет Petzetel потерпел крушение на Закинфе в районе поселка Килиоменос. По информации телеканала, во время тушения пожара возникла неисправность. Пилот сумел совершить вынужденную посадку на покрытую соснами местность близ Килиоменоса. 35-летний летчик, управлявший самолетом, вылетевшим с острова Кефалония, не пострадал и абсолютно здоров, отмечает телеканал.