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Лесные пожары в России

Группировку пожарных на тушении природного пожара в Оренбургской области увеличили

В МЧС сообщили, что на месте работают 180 человек и 79 единиц техники

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Группировка пожарных, тушащих очаг природного возгорания в Оренбургской области, увеличена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"Борьба с природным пожаром в окрестностях населенных пунктов Акчура, Малое Чураево, Новоказанка и Верхненазаргулово Оренбургской области продолжается. Группировка участвующих в тушении увеличена. Сейчас на месте работают 180 человек и 79 единиц техники", - сказали в ведомстве.

Ранее на тушении были задействованы 133 человека. В воскресенье на месте работал самолет Ил-76 Минобороны РФ. Он провел два сброса воды общей массой более 80 тонн. Борьба с огнем ведется на пяти боевых участках. На одном из них работают волонтеры с ранцевыми огнетушителями и шанцевым инструментом. Тушение осложняет гористая местность.

Пожар в Кувандыкском городском округе был зарегистрирован 6 августа. Он не угрожает населенным пунктам. Пострадавших нет.

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РоссияЛесные пожары в РоссииОренбургская область
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