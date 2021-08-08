Самолет Ил-76 Минобороны поможет тушить пожары в Оренбургской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Самолет Ил-76 Минобороны России подключится к тушению пожаров в Кувандыкском городском округе Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой Центрального военного округа.

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"Для тушения пожаров в Кувандыкском округе Оренбургской области выделен самолет Ил-76. Сегодня будет совершено два самолетовылета. Всего будет сброшено 84 тонны воды вблизи села Чураево", - говорится в сообщении.

Самолет Ил-76 оборудован выливными авиационными приборами, емкостью 42 тонны. Летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.