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Лесные пожары в России

Самолеты Минобороны сбросили 210 тонн воды для тушения пожара в Мордовском заповеднике

Всего за четыре дня Ил-76 совершили 17 вылетов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Самолеты Минобороны за сутки сбросили 210 тонн воды на очаги пожара в Мордовском государственном природном заповеднике. Об этом сообщили в воскресенье в министерстве.

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"За сутки два самолета военно-транспортной авиации выполнили пять вылетов, сбросив 210 тонн воды на очаги пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника. Всего за четыре дня было выполнено 17 вылетов самолетов Ил-76 и сброшено на очаги пожара в заданном районе 714 тонн воды", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил глава Темниковского района Мордовии Сергей Кизим, площадь, пройденная огнем, составила 3 тыс. га. По данным врио главы Мордовии Артема Здунова, активно горит лес на 15 га.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Площадь заповедника превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.

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