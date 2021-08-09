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Лесные пожары в России

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Хакасии

На трассах в регионе ограничена видимость

ТАСС, 9 августа. Задымление от лесных пожаров в Якутии достигло Хакасии, сообщило в понедельник республиканское управление ГО и ЧС.

"Хакасию и соседние регионы накрыла дымка. Связано это, прежде всего, с масштабными пожарами в Якутии", - сообщили в управлении.

В аэропорту Абакана задерживается прибытие рейса из Москвы. Видимость на трассах утром также была ограничена. Сообщений о превышении уровней опасных веществ в воздухе не было.

В самой Хакасии действующих лесных пожаров нет.

В выходные дым накрыл значительную часть Красноярского края, на утро понедельника задымлено более 900 населенных пунктов. В воскресенье смог достиг и столицы Тувы - Кызыла.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. В Якутии действует 156 природных пожаров на площади свыше 3,7 млн га.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутияХакасия
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