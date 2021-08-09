У жителя поселка на севере Хабаровского края изъяли черную икру на 6,5 млн рублей

ХАБАРОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Пограничники изъяли у жителя поселка на севере Хабаровского края партию черной икры стоимостью более 6,5 млн рублей. Об этом сообщило Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"В районе населенного пункта Оремиф Николаевского района Хабаровского края в одном из частных домовладений у гражданина РФ пограничниками обнаружено и изъято свыше 30 кг икры осетровых видов", - говорится в распространенном релизе. По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам превысил 6,5 млн рублей.

Против местного жителя возбудили дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.