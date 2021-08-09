Суд в Новосибирске изменил меру пресечения фигурантам дела экс-прокурора города

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий экс-начальнику управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры региона Александре Авериной, обвиняемой в превышении должностных полномочий, и предпринимателю Дмитрию Куклину, которые ранее были задержаны по делу экс-прокурора города Дениса Ференца. Об этом сообщается в понедельник на сайте суда.

25 ноября прошлого года суд арестовал бывшего руководителя управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину и экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца по подозрению в превышении полномочий. Также был арестован предприниматель Дмитрий Куклин. 1 февраля 2021 года Новосибирский областной суд изменил Авериной меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

"Изменена в отношении обвиняемых Авериной А. И. и Куклина Д. В. мера пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.

Как сообщили в суде, подозреваемым запрещено выезжать за пределы города Новосибирска, пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением использования телефонной связи для вызова экстренных служб, а также для общения со следователем, в производстве которого находится уголовное дело, судом и контролирующими органами. О каждом таком звонке обвиняемые должны информировать контролирующие органы.

Также Авериной и Куклину запрещается общаться с лицами, проходящими по уголовному делу в качестве свидетелей, подозреваемых, обвиняемых и их защитников и других участников уголовного судопроизводства, за исключением защитников.

По информации источника, уголовное дело связано с делом в отношении предпринимателя Олега Ярового. Экс-председатель совета директоров компании по производству вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков "Винап" был арестован летом. В его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Источник пояснял, что Яровой много лет имел коррупционные контакты с руководителями региональной прокуратуры.