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Мурманские спасатели ищут группу туристов, с которыми потеряна связь

Сейчас на месте поисков работает группа в составе двух спасателей

МУРМАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Мурманские спасатели ведут поиски незарегистрированной группы туристов из четырех человек, которые не вышли на связь с маршрута в районе Сейд-озера в Ловозерском районе Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По системе "112" поступило сообщение о том, что незарегистрированная группа туристов из четырех человек не вышла в установленное время с маршрута в районе Сейд-озера в Ловозерском районе Мурманской области. Телефоны находятся вне зоны связи. Маршрут пеший 10-15 км", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте поисков работает группа в составе двух спасателей и одной единицы техники.

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