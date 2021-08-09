{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Работы на поврежденном в Нижневартовске газопроводе завершены

В результате аварии под отключение ранее попали 158 частных домов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по восстановлению поврежденного газопровода в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации Нижневартовска.

"Газоснабжение потребителям восстановлено", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, экскаватор повредил газопровод диаметром 500 мм при проведении дорожных работ на улице Героев Самотлора в районе дома номер 30 в Нижневартовске. Трубопровод был перекрыт, угрозы жителям нет. Газопровод подавал газ к котельной, после его перекрытия для объекта была задействована резервная линия газоподачи.

По данным управления по делам ГО и ЧС администрации Нижневартовска, в результате аварии под отключение попали 158 частных домов, в которых проживают около 480 человек.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Отравление детей в поезде Мурманск - Адлер
Число детей, госпитализированных с поезда на Кубани, превысило 90
Ранее сообщалось о 87 пострадавших
Число детей, госпитализированных с поезда на Кубани, превысило 90
Читать полностью