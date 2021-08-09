Работы на поврежденном в Нижневартовске газопроводе завершены

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по восстановлению поврежденного газопровода в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации Нижневартовска.

"Газоснабжение потребителям восстановлено", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, экскаватор повредил газопровод диаметром 500 мм при проведении дорожных работ на улице Героев Самотлора в районе дома номер 30 в Нижневартовске. Трубопровод был перекрыт, угрозы жителям нет. Газопровод подавал газ к котельной, после его перекрытия для объекта была задействована резервная линия газоподачи.

По данным управления по делам ГО и ЧС администрации Нижневартовска, в результате аварии под отключение попали 158 частных домов, в которых проживают около 480 человек.